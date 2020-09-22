Kömür satışından 8 ayda 155 milyon lira gelir sağlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, koronavirüs tedbirleri kapsamında üretimine 63 gün ara verse de yılın ilk 8 ayında 341 bin 316 ton kömür satarak 154 milyon 809 bin lira gelir elde etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), koronavirüs salgını tedbiri olarak üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım ve kontroller yapıldı. Haziran başı itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış gerçekleşmeye başladı.

OCAKLAR ÇALIŞTI

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık süreçte 341 bin 316 ton kömür satarak KDV hariç 154 milyon 809 bin 698 lira gelir elde etti.

Bu dönemde TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında 419 bin 330 ton satılabilir taş kömürü üretildi.

"YIL SONUNA KADAR SATIŞLAR 200 MİLYON LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, salgın nedeniyle ara verildiktan sonra, yeniden kömür üretimine geçilmesiyle taş kömürü satışından elde edilen gelirlerin de artmaya başladığını iletti.

Yeşil'e göre yıl sonuna kadar satışların, 200 milyon liranın üzerine çıkacağı düşünülüyor.