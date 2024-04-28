Trabzonspor - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Trabzon'da saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde son maçında galibiyet alan Trabzonspor, 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Rayyan Baniya, Denswill, Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Pepe, Onuachu.

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, Djilobodji, M'Bakata, Jevtovic, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş.