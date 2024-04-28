Trabzonspor - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

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Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Trabzon'da saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde son maçında galibiyet alan Trabzonspor, 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada yer alıyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Rayyan Baniya, Denswill, Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Pepe, Onuachu.
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, Djilobodji, M'Bakata, Jevtovic, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş.
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