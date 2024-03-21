Konunun uzmanı spekülasyonlara son noktayı koydu: Piyasada altın var Piyasada altın bulunmadığı için fiyatların arttığı yönündeki iddiaları, piyasanın içinden bir uzmana sorduk ve "öyle bir sorunun yaşanmadığı" yanıtını aldık. Ensonhaber'e konuşan Kolay, altında değer artışının devam edeceği ve ons altın için iki yıl içinde 3 bin dolar, gram altın için yıl sonunda 3 bin 100 lira tahmininde bulundu.

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Özel Haber

Altın fiyatları rekora koşuyor. Tabelalardaki altın fiyatları ile serbest piyasalarda altın fiyatları arasındaki fark açılıyor.

Sosyal medyada piyasada altın bulunmadığı için fiyatların arttığı iddiaları dolaşıyor.

Altın Piyasası Uzmanı Ahmet Başaran Kolay, İstanbul Kapalıçarşı’dan bağlanarak Ensonhaber’e altındaki son durumu anlattı.

Altın fiyatlarında son durum ne?

Ahmet Başaran Kolay, Kapalıçarşı'da büyük bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, seçimlerden önce görülmeye alıştıkları bir alım ile karşı karşıya olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları oldu. Faizi düşürmesi beklentisi altın fiyatlarını artırdı. Fed faizi sabit bıraktı ama üç kez faiz düşürmesini bekliyoruz. İlk indirimin haziranda olacağı sinyali verildi. Fed'in faizi ile altın fiyatları arasında ters bir orantı var. Fed faizi düşürdükçe altın fiyatları yukarıya doğru gider. Aynısı oldu. Altının onsu yukarıya doğru gitti ve 2 bin 250 dolar seviyelerine kadar yaklaştı.

Yurt içinde seçimler yaklaştıkça insanların döviz ve altın almaya yönelmesi de altın fiyatlarını artıran bir etmen oldu. Seçim yaklaştıkça insanlar paralarını TL tutmaktansa altın ya da döviz tutmak isterler. Ancak kulaktan dolma bir algı oluştu. Seçimden sonra sanki altın fiyatları çok artacakmış gibi bir beklenti doğdu. Bu algı doğru değil.

"Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi var"

Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi var. Şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 45. Gerekirse faizi tekrar yükseltiriz diyen de bir Merkez Bankamız var. Bugün de Merkez Bankası'nın faiz açıklaması olacak. Her ne kadar faizlerin sabit bırakılacağı beklense de bu kanıyı kırmak için faizleri 1 ya da 2,5 puan yükseltebilirler de.

Tablolardaki altın fiyatları ile kuyumcu esnafındaki altın fiyatları neden farklı?

Bugün listelerde gram altın fiyatı 2 bin 299 lira iken kuyumcularda gram altın 2 bin 540 liradan satılıyor.

Kolay'a göre, tabelalarla serbest piyasadaki fiyat farkları seçim öncesinde alımın çok olmasından kaynaklanıyor ve zamanla aynı noktaya tekrar gelecek.

Fiyatların nereye gelmesi bekleniyor?

Altın Piyasası Uzmanı Kolay, altından yukarı yönlü seyrin sürmesini bekliyor.

Kolay, bugün 2 bin 206 dolar olan ons altının kısa vadede 2 bin 450 dolara, iki yıl sonunda ise 3 bin dolara ve yurt içinde de gram altının 3 bin 100 liraya çıkma olasılığı olduğunu dile getirdi.

Kuyumcu esnafı altın bulmakta güçlük çekiyor mu?

Kolay, esnafın altın almakta zorluk çektiği yönündeki algının spekülasyon olduğunu, piyasada altının da dövizin de bulunduğunu şu sözlerle anlattı: