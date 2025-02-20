Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi yenilendi.

Listeye son giren 6 ürünle birlikte sakıncalı ürün sayısı 201'e yükseldi.

Enerji içeceği ve macuna ilaç etken maddesi karıştırıldı.

Tam yağlı ayçekirdeği çeşnili eritme peynire natamisin eklendi.

BİR DOMUT ETİ TESPİTİ DAHA YAPILDI

Ve etli ekmekle ünlü şehir olan Konya'nın Emirgazi ilçesinde "Muhtar Hanımın Yeri" isimli Zehra Kaya'ya ait işletmede Adana köfte ve Adana kebapta domuz eti tespit edildi.

Daha önce de "Köfteci Yusuf" markasının ürününde domuz eti tespit edilmişti.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE YENİ 22 ÜRÜN EKLENDİ

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar 1 listesine ise 21 ürün eklendi ve buradaki kayıt sayısı 977'ye çıktı.

Bu listede de demlik çayda gıda boyası tespiti, kekikte yabancı madde tespiti yapıldı.

Kırmızı tatlı toz biberde domates, eritme peynirde bitkisel yağ, piliç sucukta kanatlı eti, kasap köftede taşlık ve kalp sakatat, balda ise taklit yapıldığı görüldü.

PEYNİRDE OYNANAN OYUNLAR İFŞA OLDU

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar 2 listesinde ise 18 yeni ürünle sayı 81'e çıktı.

Burada da eritme peynire, kaşar peynire, beyaz peynire ve tost peynirine düşük yağ oranı tespiti yapıldı.