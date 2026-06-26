Yusuf Tekin'in alkış toplayan "sünnet" hassasiyeti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 7’nci Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’na (TETZ 2026) katıldı.

Zirveye Bakan Tekin’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Eğitim teknolojileri alanındaki gelişmelerin ele alındığı zirvede konuşan Bakan Tekin, dijital dönüşüm sürecinde eğitim teknolojilerinin önemine dikkat çekti.

SUYU İÇMEK İÇİN ÇÖMELDİ

Bakan Tekin kürsüde konuşma yaptığı esnada boğazı gıcık yaptı. Tekin'in öksürdüğünü ve su ihtiyacı doğduğunu hisseden yardımcıları sahneye bir bardak su getirdi.

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin gelen suyu aldığı gibi çömelerek bir yudum aldı ve bardağı yardımcısına geri verdi.

Tekin'in bu hareketi salonda bulunanlar tarafından alkış aldı.

BİR PEYGAMBER SÜNNETİ: OTURARAK SU İÇMEK

Allah-ü Teala'nın "Habibim" diye nitelediği peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (Sallallahu aleyhi ve sellem) suyu oturarak içtiği sahih hadislerle rivayet edilir.

Peygamber efendimizin suyu oturarak, üç yudumda içtiği ve eshabına da bu şekilde içmelerini öğüt ettiği bilinir.

Bu sünnet acele etmeden, besmele ile başlayıp şükür ile tamamlamayı ve içilen suyu ölçülü şekilde tüketmektir.

TIP DÜNYASI DA OTURARAK İÇMEYİ TAVSİYE EDİYOR

Uzmanlara göre oturarak su içmek, suyun mideye daha yavaş ve dengeli ulaşmasına yardımcı olurken sindirim sistemini de destekliyor.

Ayrıca hızlı tüketimin önüne geçtiği için boğulma riskini azaltabileceği, reflü ve mide hassasiyeti yaşayan kişilerde de daha rahat bir tüketim sağlayabileceği belirtiliyor.