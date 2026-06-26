Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan mezun oldu: Diplomayı Cumhurbaşkanı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni''ne katıldı.

Programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

ERDOĞAN AİLESİ İÇİN MUTLU GÜN

Törenin Erdoğan ailesi için ayrı bir anlamı da bulunuyor.

Bilal Erdoğan'ın 2007 doğumlu oğlu Ömer Tayyip Erdoğan da bugün mensubu olduğu Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan isimler arasında yer aldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilere diplomalarını takdim etti.

Torun Ömer Tayyip Erdoğan da mezuniyet diplomasını dedesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve babaannesi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Diplomayı aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen Ömer Tayyip Erdoğan, daha sonra anne ve babasının da dahil olduğu bir aile fotoğrafı çektirdi.

ANTALYA'DAKİ COP31'DE KONUŞTU

Ömer Tayyip Erdoğan, Nisan ayında Antalya'da düzenlenen "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı sıfatıyla bir konuşma gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın burada akıcı İngilizcesiyle yaptığı sunum kamuoyunun takdirini toplamıştı.