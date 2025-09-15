Konya'da çiftçiler uyarıldı: Su tasarruflu ürün ekin

Konya’nın yüzölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılırken, 595 bin hektarlık alanda sulu tarım gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, beklenen yağış periyodunda kayma olduğunu ve çiftçilerin ekim aşamasında bu durumu dikkate alması gerektiğini belirtti.

UZMANLARDAN VERİM KAYBI UYARISI

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, son üç yılda bölgede ciddi kuraklık yaşandığını vurguladı. Kırkgöz, “Böylesi bir sezon bir daha yaşanırsa yer altı ve yer üstü sularında ciddi azalmalar olur ve ciddi verim kayıpları yaşanabilir.” dedi.

"SU TASARRUFLU ÜRÜN" ÖNERİSİ

Kırkgöz, su tüketimi yüksek ürünlerde tasarruf yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Hububat ürünlerine ağırlık verilmesi,

Yeşil mahsul alanlarının daraltılması,

Su tüketimi daha az olan ayçiçeği ekilişinin desteklenmesi,

Mısır ekiliş alanlarının azaltılması ve hububat alanlarının artırılması.

HUBUBAT EKİMİ İÇİN YAĞIŞ BEKLENMELİ

Yeni hububat sezonu için çiftçilere tavsiyelerde bulunan Kırkgöz, şunları söyledi:

Ekim ayı sonu ve kasım ortasına kadar yağışları bekleyerek ekim yapmalarını öneriyoruz. Meteoroloji verilerini sürekli takip etmeleri ve toprak hazırlığını iyi yapmaları çok önemli. Derin veya çok sığ ekimden kaçınsınlar. Pullukla sürüm ve kültüvatörle düzenleme ile tarlalarını verimli hâle getirsinler.

Kırkgöz, çiftçilere dönemin saha tecrübelerine dayanarak uyarılarda bulunacaklarını ifade ederek, “Önümüzdeki yıl inşallah bol ve bereketli bir sezon geçiririz.” diye konuştu.