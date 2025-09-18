Kooperatifçilik stratejisi ve eylem planı açıklanacak

2025-2029 Dönemi-5 Yıllık Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, 19 Eylül 2025 Tarihinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Düzenlenecek Olan “Türkiye Kooperatifler Buluşması”nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Kooperatifler Buluşması, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 12.30'da Haliç Kongre Merkezi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

EYLEM PLANININ AMACI KOOPERATİFÇİLİĞİN GÜÇLENMESİ

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; kooperatifçilikten sorumlu Bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin katkılarıyla yürütülen, yoğun ve katılımcı bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan Strateji ve Eylem Planı, kooperatifçiliğin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılmasını hedefliyor.

Strateji, kooperatifçiliğin gelişimine uygun ortam oluşturulmasını ve yenilikçi politikaların hayata geçirilmesini amaçlıyor.

BİNLERCE KOOPERATİF BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kooperatif ortağının katılımıyla gerçekleştirilecek buluşma; kooperatifçilik alanında yeni vizyonun, güçlü iş birliklerinin ve ortak hedeflerin paylaşılacağı önemli bir platform olacak.