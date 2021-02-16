Körfez'de gerilimin düşmesi Türkiye'nin ihracatını artırabilir

Katar ile normalleşen Körfez ülkelerinin, Türkiye'nin savunma alanında yeni pazarları konumuna gelebileceği belirtildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ile aralarındaki anlaşmazlığı sona erdirdi.

ABD merkezli Defense News internet sitesi, Körfez ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin Türkiye'ye pozitif yansıyabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN KÖRFEZ PAZARINDAKİ İHRACATI YÜKSELEBİLİR

Katar'ın Türkiye'nin müttefiki olduğuna dikkat çekilen haberde, Türkiye’nin yeni dinamikler üzerinden özellikle Suudi Arabistan ve BAE pazarlarına savunma ve havacılık ihracatında artış sağlayabileceği aktarıldı.

Bir Türk yetkilinin görüşlerine yer verilerek, ülkeler arasında hem resmi hem de gayriresmi kanallardan müzakere edilen yeni bir yaklaşımın erken göründüğü ancak gelecek aylarda sürecin hızlanabileceği kaydedildi.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

Söz konusu yetkilinin, karşı tarafı işaret ederek, "Daha fazla güven artırıcı adımlar görmemiz gerekiyor." dediği belirtildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Körfez anlaşmazlığının sona ermesi, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında daha olumlu bir ilişki seti yaratacak." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Savunma alanında çalışmalar yürüten bir Türk yetkilinin ise Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında potansiyel normalleşmenin henüz yeterince olgun olmadığını dile getirdiği ve "Daha fazlasını görmek için sabırlı olmalıyız." dediği ifade edildi.

1 MİLYAR DOLARLIK EK İHRACAT HACMİ OLUŞTURULMASI İHTİMALİ

Normalleşen ilişkilerle Türkiye'nin bu ülkelere ihracatında "büyük bir artış" göreceğine vurgu yapıldı.

Aynı savunma yetkilisi, Körfez pazarını işaret ederek, "Bunlar büyük pazarlar. Türk imalatçılarının savaşta kanıtlanmış çözümleri var ve bu ülkelerin gereksinimlerini karşılayabilir. Türk şirketleri, koronavirüs sürecinde bile iyi iş çıkardı." diye konuştu.

Öte yandan, Ankara'nın Körfez pazarında yaklaşık 1 milyar dolarlık ek ihracat hacmi oluşturabileceği tahmini paylaşıldı.