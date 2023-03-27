KOSGEB, depremzede KOBİ'lere 300 bin liraya kadar konteyner desteği verecek Depremzede KOBİ'ler eğer kendi konteynerini alıp içine çalışanını yerleştirmek isterse, konteyner başına 30 bin liraya kadar olmak üzere toplam 10 adede kadar 300 bin liralık geri ödemesiz destek verilecek.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ'lere 300 bin liraya kadar verilecek "Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği"ni açıkladı.

Destek programı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde geçerli olacak.

Kredi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla verilecek.

Sanayide çalışanların iş gücü bölgede tutulmak isteniyor

Kredi programı, afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve sanayide çalışanların böylelikle göç etmemesi için başlatıldı.

Her bir konteyner için 30 bin lira geri ödemesiz destek

Sanayiciler, satın aldıkları her bir konteyner için 30 bin lira geri ödemesiz destek alacak, 10 konteynerde üst limit 300 bin liraya çıkacak.

10 konteyner için destek

Buna göre, olağanüstü hal döneminde alınmış olmak kaydıyla en fazla 10 konteyner için destek ödemesi yapılacak.

Yetişmiş iş gücünün farklı şehirlere göç etmesi önlenecek

KOSGEB, deprem bölgesindeki yetişmiş iş gücünün farklı şehirlere göç etmesini önlemek amacıyla "İşletme Geliştirme Destek Programı" kapsamında "Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği"ni hayata geçirdi.

Konteynerler bir yıl süresince satılamayacak

KOSGEB desteği kapsamında alınan konteynerler bir yıl süresince satılamayacak veya devredilemeyecek. Organize sanayi bölgesi (OSB) veya küçük sanayi sitesi (KSS) yönetimlerinin uygun görmesi halinde konteynerlerin yeri değiştirebilecek.

Geçici barınmaya yönelik destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli bir sorun olan geçici barınmaya yönelik KOSGEB ile yeni bir desteği hayata geçirdiklerini belirterek, şu bulguyu aktardı:

Kendi konteynerini alıp içinde çalışanını yerleştirmek isteyen ya da kendisi yaşamak isteyen KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin liraya kadar ve 10 konteynere kadar destek veriyoruz.

Konteyneri depremden hemen sonra alanlar desteğe dahil

Deprem sonrası konteyner alımı yapanlar, desteğe daha sonra başvursa da destekten yararlanabilecek.