Köyceğiz’de üretilen sığla yağının kilosu 5 bin lira Mısır uygarlığında başta firavunlar olmak üzere mumyalama malzemesi olarak kullanılan ve ilaç ve kozmetik sanayisinin vazgeçilmezi 'sığla yağı', 6 yıl sonra tekrar üretiliyor. Kilosu 5 bin lira olan yağ, en çok Fransa’ya gönderiliyor.

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İHA

Güney Amerika, Honduras ve Muğla…

Dünyada sadece bu 3 noktada yetişen ilaç ve kozmetiğin vazgeçilmezi sığla yağı, 6 yıl aradan sonra yeniden üretilmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası İşletme Şefliği denetiminde üretimine başlanan sığla yağının 100 gramı 500 TL’den alıcı buluyor.

En çok Fransa alıyor...

Sığla yağının en büyük müşterisi ise kozmetik sanayinin dünyadaki önemli merkezi Fransa...

Ülkede üretilen dünyanın en pahalı parfümlerin önemli bir ham maddesi olan sığla yağı, Türkiye’de ise mide ülseri ve güneş yanıklarının tedavisinde kullanılıyor.

2017 yılından bu yana ara verilen üretim, Közceğiz’de bulunan ve orman muhafaza memurlarının onay verdiği ağaçlardan geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Hedef: 1 ton

Mısır uygarlığında başta firavunlar olmak üzere mumyalama malzemesi olarak kullanılan, buzul çağından günümüze kadar ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan 'sığla yağı' üretiminde bu yıl hedef 1 ton…

Ayrıca evlerde hoş koku bırakması için üretilen sığla buhurunda da beklenti 3 ton…

Yapım aşaması

‘Kızıllatma’ adı verilen işlem ile ne çok fazla, ne de az kazınan ağaçlardan 15 gün sonra sıyrılarak alınan reçine ve kabuklar, çuvallarla sığla üretim merkezine taşınıyor.

Burada kabuklar bir süre odun ateşinde kaynatılıyor.

Daha sonra da pres makinesine atılan kabuklardan sığla yağı elde ediliyor.

Yağı çıkarılan sığla kabukları da atılmıyor.

Uzmanlar, o kabukları kurumaya bırakıyor ve kuruyan bu kabuklar buhur olarak kullanılıyor.

Ekim sonunda çalışma bitecek

Üretim ile ilgili bilgiler veren Köyceğiz Beyobası Orman İşletme Şefi Tuğran Erik, “2023 yılı programımızda bulunan 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretme çalışmaları, işletmemiz bünyesinde nisan ayında başladı. Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği öngörülen çalışmalarımız yüklenici tarafından Kavakarası bölgesi Eski Köyceğiz mahallemizde işçiler tarafından yürütülüyor.” dedi.

Kilosu 5 bin lira

Sığla yağı üretim işini yapan işletmeci Cüneyt Taşdemir ise şunları söyledi: