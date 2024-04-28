Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in temasları sürüyor.
Geçtiğimiz hafta ABD'ye giden ve önemli temaslarda bulunan Şimşek, bu kez Suudi Arabistan'a gitti.
Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.
Riyad'a gitti
Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankasının toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.
Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.
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