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Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan toplantılara katılacak.