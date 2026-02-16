Kredi kartı uygulamasında limitler ne kadar azalacak! Madde madde açıkladık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aşırı borçlanmayı ve enflasyonu kontrol altına almak için kredi kartı limitlerinde yeni dönem başlattı.

Buna göre, 400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürülecek.

Milyonlarca kart kullanıcısı uygulamayı anlamaya çalışıyor.

Yeni kredi kartı kullanacaklar için de bu kurallara ilave olarak gelir belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni kredi kartı alacaklar gelir belgesi verecek ve limitleri buna göre belirlenecek.

Toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan kartlarda limitler yüzde 50 azaltılacak.

750 bin TL’nin üzerindeki limitlerde ise kesinti oranı yüzde 80 olacak.

5 MADDEDE UYGULAMA

BDDK'nın uygulamasındaki kredi limitlerindeki düşüşlerden kimlerin hangi oranda etkileneceği merak konusu oldu.

Uygulamanın ana hatları 5 maddede şöyle:

1- Kredi limiti, tek kartın limitini değil kişinin cebindeki tüm kartlarının ortak limitini kapsıyor:

Yeni uygulamada bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. Yani bir kişinin 5 kredi kartı olduğunu düşünürsek, bunların toplam limiti 400 bin lirayı geçmeyecek.

2- Esneklik getirilecek:

Kişinin limitinin 400 liraya çıkarılması için gelir belgesine gerek yok ancak 400 bin lirayı geçecekse ek gelirini beyan etmesi istenecek.

3- Limitler kademeli düşecek:

Kartlarınızın toplamı 500 bin liraydı ama siz 150 bin lirayı kullanabildiniz. Burada kullanma alışkanlığınız olan miktar baz alınacak ve toplam limitinizden düşüldüğünde kalan 350 bin liranın yarısı (175 bin lira) size limit olarak tekrar eklenecek. 150 bin lira artı 175 bin liranın birleşmesinden oluşan 325 bin yeni limitiniz olacak.

4- Yeni kart alacaklar için yeni kurallar getirildi:

Onlar bu maddeleri uygulayacağı gibi ek maddeleri de yerine getirecek.

2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacak:

İlk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak. İkinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek. Limit belirlemede net gelir esas alınacak. Bankalar kart limitini belirlerken kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.

5- 400 bin lirayı geçen limitlerle ilgili uygulama:

Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i kadar azaltım yapılacak.

800 bin lira limiti olan kartlarda kullanımınız 600 bin lira olsun diyelim. kullanmadığınız 200 bin liralık kısmın yüzde 80'i silinecek ve kalan 40 bin lira ile birlikte yeni limitiniz 640 bin lira olacak.

Yani burada harcama alışkanlığı kartın limitini belirlemede etkin olacak.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI LİMİT DIŞI BIRAKILDI

Eğitim ve sağlık harcamalarının ise toplam limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi. Bu kural, kullanıcı mağduriyetini önlemek için getirildi.

EĞER KARTINIZIN LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINDA İSE

Toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.

Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı aşıyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.

400 BİN LİRA ALTINA “GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU” YOK

Düzenlemeye göre, yapılan hesaplama sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşen kişiler, bu tutara kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacak.

Örneğin limiti 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, 400 bin liraya kadar artış talep edebilecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgesi istenecek.

YAPILANDIRMA İMKANI

Dönem borcunu ödeyemeyen kredi kartı sahipleri ve 30 günü aşan gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredileri için en fazla 48 aya kadar yapılandırma hakkı tanındı. Başvuruların 3 ay içinde yapılması gerekiyor.