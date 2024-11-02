Kredi kartlarında yapılandırma dönemi resmen başladı

Haber Merkezi

Son dönemde borçluluğun ve takibe düşme oranının artması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararıyla Kredi Kartları Hakkında Yönetmekte bazı değişikliklere gidildi.

Bundan böyle kredi kartlarında geciken borçlar için uygulanacak faiz oranı dönem borcuna göre hesaplanacak.

Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşteriler için yapılandırma fırsatı 1 Kasım'da başladı.

UYGULAMANIN AMACI

Bu uygulama, kredi kartı borcu olup da ödeyemeyenleri rahatlatmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre bu süreçte vatandaşların borçlarını öderken daha az tüketim yapma eğilimleri de enflasyonun düşmesi noktasında bir adım olarak değerlendiriliyor.

60 AY YAPILANDIRMA

Buna göre kredi ve kart borçlarına eskiden uygulanan 12 ay ila 24 aya kadar vade yerine 60 ay vade ile yapılandırma imkanı getirildi.

FAİZ ORANI DÖNEM BORCUNA GÖRE DÜZENLENECEK

Buna göre kredi kartlarında azami akdi yani alışveriş faiz oranları dönem borcuna göre değişecek.

Düşük harcama yapıp, kart borcunun asgarisini ödeyenler devreden borçları için daha düşük faiz ödeyecek. Yeni düzenleme ile birlikte az borcu olanın faiz ödemesi de düşük olacak.

YENİ HARCAMA LİMİTLERİ

Düzenleme ile birlikte 25 bin lira altı, 25 bin-150 bin lira arası ve 150 bin lira üstü olmak üzere üç harcama limiti belirlendi.

TAKSİTLER ASGARİ ÖDEME TUTARIYLA BİRLİKTE ÖDENECEK

Her aya düşen taksit tutarı, eğer kartınızda hala 60 bin liralık limitiniz kaldı ise ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

KREDİ KART BORCUNUN EN AZ YARISI ÖDENİNCE LİMİTİ ARTIRILACAK

Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

FAİZ ORANI: YÜZDE 3,11

3 harcama limitine göre faizler de değişecek. Daha önce tüm kartlar için aylık yüzde 4,25 oranında akdi faiz, yüzde 4,55 oranında gecikme faizi uygulanıyordu. Bu sistemle ise kredi kartı borçlarına ilişkin faizler referans faiz olan yüzde 3,11’den başlayarak kademelendirilecek.

24 Ekim'de açıklanan oranlara göre, kart dönem sonu borcuna göre uygulanacak faizler:

Eğer dönem borcu 25 bin liranın altındaysa azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80 olacak.

Eğer dönem borcu 25 bin lira ila 150 bin lira arasındaysa azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4,55 olacak.

Eğer dönem borcu 150 bin liranın üzerine çıkıyorsa azami akdi faiz yüzde 4.75, azami gecikme faizi yüzde 5,05 olacak.

KURUMSAL KREDİ KARTLARINDA FAİZ

Kurumsal kredi kartlarında ise dönem sonu borcunun ne olduğuna bakılmaksızın yüzde 4,75 akdi faiz, yüzde 5,05 gecikme faizi uygulanacak.

NAKİT ÇEKİM

Kredi kartından ve kredili mevduat hesabından nakit çekimde ise faizler değişmedi. Azami akdi faiz yüzde 5, azami gecikme faiz oranı da yüzde 5,30 olarak sabit kaldı.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

Bankaya giderken TC numarası yazılı kimlik ve çalışılıyorsa maaş bordrosunun alınması gerekiyor.

Yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu bankalar tarafından gerçekleşmesi ön görülüyor.

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