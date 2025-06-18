Kredi Programı 500 milyar liraya çıktı! Yatırımların önü açıldı

AA

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın büyüklüğü 500 milyar liraya yükselttildi.

İleri teknoloji ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde yapılacak yatırımların daha güçlü destekleneceği açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün verdiği "müjde"ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNU GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkarıldı." açıklamasına değinen Kacır, Cumhurbaşkanı liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendirecek önemli bir adımın daha atıldığını vurguladı.

"ÜRETİME VE TEKNOLOJİYE YATIRIMLAR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Bakan Kacır, yatırımların daha güçlü destekleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: