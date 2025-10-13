Kripto ETF’lerine ekim ayının ilk haftasında 6 milyar dolar net giriş

Kripto varlıklara endeksli borsa yatırım fonları (ETF), ayın ilk haftasında 6 milyar dolara yakın giriş kaydetti.

Kripto para piyasalarında yükselişle özdeşleştirilen ve “Uptober” ifadesiyle tarif edilen ekim ayı, fiyat hareketleri açısından güçlü başladı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ağustos ayındaki zirvesini aşarak 5 Ekim’de rekor seviyeye ulaştı ve 126 bin dolar sınırı aşmış oldu.

Bitcoin’deki yükselişin karnesi, kripto tabanlı ETF’lerin yeni rekorlardaki payını ortaya koydu. OKX TR, haftalık yayımlanan Alphas bülteninin yeni sayısında yer alan gelişmeleri derledi.

KRİPTO ETF’LERİNE BİR HAFTADA 6 MİLYAR DOLARA YAKIN GİRİŞ

Kripto varlıkları izleyen borsa yatırım fonları (ETF), dijital varlıklara olan güçlü talebin Bitcoin’i tüm zamanların en yüksek seviyesine taşımasına yardımcı olmasıyla ekim ayının ilk haftasında, küresel çapta 5,95 milyar dolarlık rekor giriş elde etti.

Verilere göre, dijital varlık yatırım ürünleri 4 Ekim’de sona eren haftada rekor sermaye topladı.

BITCOIN, ALTIN VE GÜMÜŞ RALLİSİ

Bitcoin'deki yeni rekorlar, altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin de uzun süreli rallilerine devam ettiği bir dönemde geldi. Analistler, bu seviyedeki para girişlerinin belirsizlik zamanlarında dijital varlıkların alternatif olarak daha çok kabul gördüğünü doğruladığını düşünüyor.

S&P’DEN YENİ KRİPTO ENDEKSİ: DİGİTAL MARKETS 50

Geleneksel borsa operatörleri ve finansal hizmet kuruluşları da dijital varlıklara yönelik güçlü talebe kayıtsız kalamıyor. S&P’den gelen haber, bu durumun son güçlü göstergesi oldu. S&P 500 ve Dow Jones gibi gösterge endekslerin sahibi S&P Global, S&P Digital Market 50 Endeksi’ni tanıttı.

Kripto ekosistemine bağlı çeşitli şirketleri ve dijital varlıkları izleyen endeks, kripto para birimleriyle halka açık kripto para ilişkili hisse senetlerini tek bir endekste bir araya getiriyor. OKX TR analistleri, bu gelişmenin kripto paraları hisse senetleri gibi yatırım yapılabilir hale getirme yolunda atılan ilk büyük adım olarak nitelendiriyor.

NEW YORK BORSASI’NIN ÇATI ŞİRKETİ TAHMİN PİYASASINA YATIRIM YAPTI

New York Menkul Kıymetler Borsası’nın (NYSE) çatı şirketi Intercontinental Exchange, ekim ayının manşetlere taşınan gelişmelerinden birini duyuran bir diğer şirket oldu. 7 Ekim Salı günü yaptığı duyuruyla tahmin piyasası Polymarket’a 2 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.

Kullanıcıların spor, eğlence, politika ve ekonomi alanlarındaki sonuçlara göre pozisyon aldığı Polymarket, Kasım 2024’teki ABD seçimlerinden bu yana hızlı yükselen anlatılardan birine dönüştü.

Tahmin piyasalarını kripto tabanlı yeni bir kullanım senaryosu olarak değerlendiren OKX TR analistleri, Intercontinental Exchange’in yatırımının Polymarket gibi tahmin piyasalarının regüle piyasalara dönüşebileceği anlamına gelebileceğini düşünüyor.