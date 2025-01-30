Kripto para dolandırıcılığı, 'nitelikli dolandırıcılık' sayılıyor

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Türk Ceza Kanunu’na göre, kripto para dolandırıcılığı "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında değerlendiriliyor.

HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI VAR

Bu gibi vakalar 3 ila 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılıyor.

Örneklerine daha çok dünyada rastlansa da Türkiye’de de kapanan kripto para borsaları ve ortadan kaybolan kripto para projeleriyle dolandırıcılık vakalarına rastlanıyor.

KRİPTO PARA DOLANDIRICILARI SOSYAL MEDYADA

Avukat Mehmet Dursun, bu konudaki dosyalar hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

Kısa zamanda yüksek getiri vaadiyle kullanıcıların ilgisini çeken ve sosyal medyada yapılan iletişim çalışmalarıyla öne çıkarılan kripto borsaları ve kripto para projeleri de menkul kıymetler dolandırıcılığı gibi yöntemlerle dolandırıcılık konusu haline gelebiliyor. Türk Ceza Kanunu’na göre, kripto para dolandırıcılığı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bu gibi vakalar 3 ila 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılıyor.

İKİ FAKTÖRLÜ KORUMA ÖNERİLİYOR

Kripto para yatırımcılarının yalnızca güvendikleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen, regülasyonlara uyumlu platformları tercih etmeleri gerektiğine değinen Dursun, “Kullanıcılar yalnızca platform güvenliğiyle de sınırlı kalmamalı. İki faktörlü doğrulama, güçlü şifre ve hatta gerekiyorsa soğuk cüzdan gibi güvenlik önlemlerine yönelmeli.” diye konuştu.