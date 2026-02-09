Kripto para dünyasında sıcak gelişme: Bitcoin'de yüzde 12'lik artış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, cuma günü test ettiği 62 bin 822 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 12 değer kazanarak 70 bin 998 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para piyasası, geçtiğimiz haftaki satış baskısının ardından denge arayışına girerken Bitcoin'de, yukarı yönlü bir hareket görüldü.

YÜKSELİŞ KALICI OLACAK MI?

Ancak uzmanlar, yaşanan yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

62 BİN DOLARDAN 71 BİN DOLARA

CoinGecko verilerine göre piyasanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, cuma günü gerilediği 62 bin 822 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 12 artışla 70 bin 998 dolar civarında işlem görüyor.

Söz konusu toparlanma, ABD'li yatırımcıların risk alma eğiliminde gözlenen artışla aynı dönemde gerçekleşti.

YÜKSELİŞİN NEDENİ

Uzmanlar bu yükselişin, büyük ölçüde kısa pozisyonların kapatılmasının tetiklediği güçlü bir teknik tepki niteliği taşıdığını ifade ediyor.

Bitcoin, Ekim 2025'te 126 bin dolara kadar yükselmişti.