Kripto para piyasası Donald Trump'ın kazanmasına sevindi

AA

ABD seçimlerini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasıyla beklendiği gibi, kripto para piyasası yükselişe geçti.

Uzmanlar "mega boğa" olarak tanımlanan büyük yükseliş sezonunun yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, fiyat rekorunu 75 bin doların üzerine taşırken, diğer kripto para birimleri de yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,5 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

"ABD, KRİPTO MERKEZİ OLACAK"

Trump seçim öncesi, kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımı ve "ABD'yi kriptonun merkezi yapma" vaadi, kripto para topluluğunun desteğini almıştı.

KRİPTO PARALAR SEÇİM SONUCUNA SEVİNDİ

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, Trump'ın seçimi kazanmasının yanında, Cumhuriyetçilerin, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde üstünlük sağlamasının kripto para ekosisteminde büyük bir sevinç yarattığını söyledi.

İlerleyen süreçte ABD'deki düzenlemelerle kripto paraların finansal sisteme daha fazla entegre edilebileceğini vurgulayan Polat, görevi alması sonrası Trump'ın seçim sürecindeki vaatlerinin piyasa tarafından yakından takip edileceğinin altını çizdi.

"VAATLER TAKİP EDİLECEK"

Polat, kripto paralara yönelik "olumsuz" yaklaşımlarından ötürü SEC Başkanı Gary Gensler'e görevini bıraktırması vaadinin, takip edilecek en önemli gelişmelerden olduğunu belirterek, "Muhtemelen, Trump 20 Ocak'ta görevi aldığında ilk yerine getirmeye çalışacağı vaat bu olacak. Piyasa, Trump'ın bu vaatlerini yapıp yapmadığına bakacak. Hem başkanlığı hem de Kongre'de yönetimi alan ekibe, bürokrasinin çok fazla direnmesi söz konusu olamaz." diye konuştu.

DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİ

Ethereum, Solana, Avalanche gibi finansal piyasalara eklemlenmeye elverişli diğer kripto para projelerinin, devlet kurumları veya özel kuruluşlarla yapacağı işbirliklerinin de önemli olacağını söyleyen Polat, "boğa piyasası" beklentilerine yönelik ise şunları kaydetti:

Bitcoin, Trump'ın seçileceği ihtimalinin artmasıyla rekor kırdı. Bunun önümüzdeki dönemde inişli çıkışlı olarak devam etmesi beklenebilir. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar için önümüzdeki dönem önemli adımlar atılacak. Kripto parayla ilgili trendler önemli hale gelecek.

"ELON MUSK'I EKİBİNE ALDI"

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan ise kripto para piyasası üzerinde de etkili Elon Musk'ın, Trump'ın ekibinde yer aldığını hatırlattı.

"TEŞVİK UYGULAMALARINI HAYATA GEÇİREBİLİR"

Seçim sonrası başlayan olumlu havanın ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve siyasi gelişmeler ile şekilleneceğini belirten Arslan, "Trump, ekosisteme yönelik olumlu ifadelerine devam edip kripto paralara yönelik teşvik uygulamalarını hayata geçirebilir. Kanımca, bir anlamda sistem ile çatışmak yerine sistemi ABD yararına yanına çekmek istemektedir. Hatta madencilikte, Asya'nın elindeki payı da ülkesine yönlendirmek, Trump'ın tercihlerinden olacaktır." dedi.

YUKARI YÖNLÜ İVME

Arslan, ABD gibi bir ekonomide, kripto para kullanım alanlarının yaygınlaşmasına yönelik bir adımın, yukarı yönlü bir ivme yaratabileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: