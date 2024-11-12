Kripto paralarda düzenleme çalışmaları

AA

Kripto paralar, dünyada finans dünyasına girdi.

Bazı ülkeler resmi rezervlerinde kripto para bulundurmaya başladı.

Ülkeler, bir yandan kendi dijital para birimini oluştururken diğer yandan da kripto paraları kayıt altına almak için düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre de lisans konusunun ayrıntıları netleşmedi ve kripto varlıkların alınıp satılmasına dair detaylı düzenlemelere ihtiyaç var.

KRİPTO VARLIK DÜZENLEME YETKİSİ SPK'DA

Temmuz ayında "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Türkiye'de kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçeve oluşturuldu. Bu kanunla kripto varlık piyasalarını düzenleme yetkisi yine Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) verildi.

İKİNCİL DÜZENLEMELER

Türkiye'deki kripto varlık piyasasında gözler regülasyona yönelik ikincil düzenlemelere çevrilirken bu kapsamda özellikle borsalardaki lisans ve sosyal medyaya yönelik yatırım danışmanlığı şartlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

DÜZENLEMELER YILLIK PROGRAMA GİRDİ

Yasanın ardından gözler bu kapsamda atılacak adımlara odaklanırken ikincil düzenlemelerle ilgili çalışmalar, "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda da yer aldı.

DÜZENLEMELERDE TARİH: 2025

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ikincil düzenleme çalışması için 2025 yılına işaret edildi. İkincil düzenlemenin yayınlanmasının ardından kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde yerinde inceleme çalışmaları yapılarak yetkilendirme sürecinin de tamamlanması hedefleniyor.