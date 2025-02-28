Kripto varlık kaynaklı kira bildirimi açıklaması

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

GİB, kripto para ödemelerinde yanlıklıkla kira geliri seçeneğine tıklayanlara SMS gittiğini, eğer mesajı alanın gerçekte bir kira geliri yoksa dikkate almaması gerektiğini bildirdi.

YARIN UYGULAMAYA GEÇİLİYOR

Başkanlık tarafından, 1 Mart'ta başlayacak gelir vergisi beyan dönemi içinde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik bilgilendirici SMS'ler gönderildiği aktarılan açıklamada, söz konusu SMS'lerin gönderildiği kişiler tespit edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen "kira" seçeneği ile yapılan para transfer kayıtlarından yararlanıldığı bildirildi.

"HATALI BİLDİRİMLER NEDENİ İLE KAYITLARA 'KİRA GELİRİ' OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Bankalar üzerinden yapılan para transferlerinin, kimi zaman göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden, kimi zaman ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle GİB kayıtlarında "kira geliri" olarak yer aldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi: