Küçükbaş hayvan üreticilerine 3,9 milyar liralık destek

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık desteklerini aktarmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMESİNİ BUGÜN ÇİFTÇİLERİMİZİN HESAPLARINA AKTARIYORUZ"

Küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

DESTEK ÖDEMESİ TAKVİMİ

Küçükbaş Hayvancılık Kuzu/Oğlak desteği ödemeleri, aşağıda yer alan takvime göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.