Kur dar bantta, Fitch'in Türkiye kararı bekleniyor Türkiye'nin kredi notunu martta B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükselten Fitch'in bugün piyasa kapanışı ardından bir kademe not artışı yapması beklenirken dolar 34,0240 lira seviyesinden işlem görüyor.

REUTERS

Dolar/TL 34 seviyesi etrafında dar bantta seyir izlerken piyasalarda ABD'de beklenen faiz indirimlerinin büyüklüğü ve ne zaman olacağı merak ediliyor.

Bu süreçte belirleyici rol aynayacak ABD tarım dışı istihdam verisi, bugün 15.30'da yayınlanacak.

Türkiye'nin kredi notunu Mart'ta B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükselten Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugün piyasa kapanışı ardından bir kademe not artışı yapması bekleniyor.

OVP YAYINLANDI

Hükümetin gelecek üç yıla dair ekonomik tahminlerini içeren Orta Vadeli Program (OVP) dün açıklandı.

Programda büyüme tahminleri bir miktar aşağı, enflasyon tahminleri ise yukarı revize edilirken; bütçe açığı tahminleri dezenflasyona güçlü destek amacıyla aşağı çekildi.

Bütçe açığının gayrı safi yurtiçi hasılaya oranı bu yıl için önceki OVP'de öngörülen yüzde 6,4'ten yüzde 4,9'a revize edildi.

Bütçe açığı 2025 yılında yüzde 3,1, program sonunda ise yüzde 2,5 öngörülüyor.

"MALİYE POLİTİKALARI ÖNE ÇIKACAK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, bu hafta Reuters'ta yayınlanan söyleşisinde dezenflasyon için bundan sonra Maliye politikalarının önemine dikkat çekmişti.

"DEZENFLASYONA GÜÇLÜ DESTEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün, bütçe açığında öngörülen düşüşün "dezenflasyona güçlü destek" anlamına geldiğini belirtti.

DOLAR/TL

TL, dolar karşısında geçen ay yaklaşık yüzde 3 değer kaybettikten sonra eylül ayına kayıpların bir kısmını telafi ederek başladı.

Geçen hafta yukarı yönlü hareketi yavaşlayan dolar/TL, likit piyasada görülen 34,55 zirvesinden gerileyerek 34,1'e yakın seviyelerde haftaya başlamıştı. Kur 34 etrafında dar bantta sınırlı dalgalı bir seyir izlerken bu sabah ilk işlemler 34 civarında oluştu.

DÖVİZ FİYATLARI

Şu anda serbest piyasada döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 34,0240

Euro: 37,8622

Sterlin: 44,7923

ALTIN FİYATLARI

Ons altın 2 bin 516 dolardayken, İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram: 2 bin 571 lira

Çeyrek: 4 bin 666 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 12 lira

Tam altın: 18 bin 666 lira

Yarım altın: 9 bin 332 lira