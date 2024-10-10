Kur korumalı mevduat 1,5 trilyon TL'nin altına indi

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık verilerini paylaştı.

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) düşüş hızı geçen haftaya göre yatay seyir izledi.

Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü bir süredir tutunduğu 1,5 trilyon TL'lik eşiği kırdı.

Ekonomi yönetiminin çabaları doğrultusunda KKM'deki düşüş devam ediyor.

1,49 TRİLYON TL

BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 4 Ekim haftasında yüzde 1,4 ve 21 milyar 48 milyon liralık azalışla 1 trilyon 490 milyar 697 milyon TL olarak kaydedildi.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,47'si oldu.

ZİRVE

Kur korumalı mevduatlarda zirve büyüklük 3,4 trilyon TL olarak kaydedilmişti.