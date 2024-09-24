Küresel bazda ham çelik üretimi azalırken Türkiye'de arttı Ham çelik üretimi miktarı, ülkelerin imalat sektöründeki hareketliliğini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin ham çelik üretimi küresel üretimin aksine artışa geçti.

AA

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Küresel ham çelik üretimi ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 gerileyerek 144,8 milyon tona düştü.

Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 13,8 artışla 3,1 milyon tona çıktı.

ÜLKELERE GÖRE HAM ÇELİK ÜRETİMİ

Söz konusu dönemde çelik üretimi Çin'de yüzde 10,4 azalarak 77,9 milyon ton, Rusya'da yüzde 11,5 düşerek 5,8 milyon ton, İran'da yüzde 9,9 gerileyerek 1,4 milyon ton, Japonya'da yüzde 3,9 azalışla 6,9 milyon ton, Güney Kore'de yüzde 2,2 düşüşle 5,5 milyon ton oldu.

Ağustosta çelik üretimi yıllık bazda Hindistan'da yüzde 2,6 artarak 12,3 milyon ton, ABD'de yüzde 0,7 artarak 7 milyon ton, Almanya'da yüzde 0,5 yükselişle 2,9 milyon ton, Brezilya'da yüzde 7,3 yükselişle 3 milyon ton olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN HAM ÇELİK ÜRETİMİ

Merkezi Brüksel'de bulunan Worldsteel'e göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)