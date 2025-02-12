Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

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Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, küresel endekslerde 28 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini açıkladı, Türkiye'de de Anadolu Efes endeksten çıkarıldı.

TÜRKİYE'DEN BİR HİSSE ENDEKSTEN ÇIKARTILDI

Buna göre, Türkiye'de Anadolu Efes, MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'nden çıkarılırken endekse dahil edilen hisse olmadı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.