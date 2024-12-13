Küresel petrol arzı günlük 130 bin varil artış yaşadı

AA

Dünyada fiyatlamaların odağında olan petrol üretimi, arz ve talep beklentileri büyük önem taşıyor.

Bu konuda yol gösterici konumunda olan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin kasımda önceki aya göre günlük yaklaşık 130 bin varil artarak 103 milyon 440 bin varile çıktığını bildirdi.

IEA'nın kasıma ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol arzı, önceki aya göre günlük 180 bin varil artarak 27 milyon 210 bin varil oldu.

OPEC

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 620 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay günlük 32 milyon 830 bin varil olarak kaydedildi. Bu, bir önceki ayki seviyenin günlük 170 bin varil üstünde gerçekleşti.

OPEC DIŞI ÜLKELER

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde 50 bin varil azalarak 70 milyon 610 bin varil oldu.

KÜRESEL PETROL ARZI

Böylece küresel petrol arzı, kasımda önceki aya göre günlük yaklaşık 130 bin varil artarak 103 milyon 440 bin varile çıktı. Günlük üretim yıllık bazda ise 230 bin varil arttı.

Söz konusu artışta, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretimi, özellikle Libya ve Kazakistan'da devam eden toparlanma etkili oldu.

IEA'ya göre, OPEC+ grubunun arz kesintilerine rağmen küresel petrol arzının 2025'te bu yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artarak 104 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor.