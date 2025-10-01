Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanmasının etkisinde

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların olası etkilerine yönelik endişeler sürerken ülkede federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, Aralık 2018'de başlayıp Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez böyle bir durumun yaşanmasına yol açtı.

Küresel piyasalarda, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

1 TRİLYON DOLARLIK SAĞLIK HİZMETLERİ DÜZENLEMESİ REDDEDİLDİ

Senatörler, hükümete finansman sağlanmasını ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren Demokratların desteklediği tasarıyı reddederken, Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı da yeniden oylamaya sunulsa da gerekli oy sayısına ulaşamadı.

TRUMP İŞTEN ÇIKARMALARIN SİNYALİNİ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etmişti. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulunmuştu.

BEYAZ SARAY'DAN KURUMLARA TALİMAT

Beyaz Saray, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma ihtimaline karşı kurumlara planlarını uygulamaları talimatı vermişti.

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russel Vought tarafından kurumlara gönderilen yazıda, ABD Temsilciler Meclisinin 19 Eylül'de hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlayacak "temiz" bir geçici bütçeyi kabul ettiği ancak Demokrat senatörlerin 1 trilyon dolarlık yeni harcama taleplerini içeren "çılgın politika talepleri" nedeniyle tasarının Senato'dan geçmesini engellediği aktarıldı.

FED'DEN FAİZ ADIMI BELİRSİZLİĞİ

Analistler, federal hükümetin kapanmasının ardından bazı kritik ekonomik verilerin açıklanamayacak olmasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırmasının beklendiğini ifade etti.

Özellikle veri takviminde cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin gecikme ihtimalinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Federal hükümetin kapalı kalma süresinin uzaması durumunda ABD'nin ekonomik büyümesinin olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor.

Bunun yanında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri güçlü kalmaya devam ederken, 2026 yılında bankanın 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

ALTIN REKORA KOŞTU

ABD'de hükümetin kapanması sonrası piyasalarda risk iştahının azaldığı görülürken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda negatif bir görünüm izleniyor. Bir süredir üst üste rekor kıran altının ons fiyatı ise kapanma sürecine girilmesiyle 3 bin 875,52 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 3 bin 858 dolardan alıcı buluyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün ABD'de hükümetin kapanması risklerine karşın alıcılı seyrederken, gözler bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan, Almanya'da eylülde yıllık enflasyon yüzde 2,4'e çıkarak, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinden uzaklaştı. Ülkede enflasyon bu yıl art arda ikinci ay yükseldi. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun eylülde yüzde 2,3'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı.

Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,5'te tuttu.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,9 arttı.

GÜNDEM

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.15 ABD, eylül ayı ADP Özel Sektör İstihdamı

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI