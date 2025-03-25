Küresel piyasalar, Trump'ın kararlarına odaklandı

AA

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

ABD TARİFE YAKLAŞIMINI ESNETTİ

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığı, belirli ülkelere tarifeler uygulanırken muhtemelen bazı sektörlere yönelik tarifelerin kapsam dışı bırakılacağı aktarıldı.

BİRÇOK ÜLKEYE MUAFİYET TANINDI

Trump, dün yaptığı açıklamada "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklılık esaslı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini söyledi.

Analistler, söz konusu muafiyet açıklamasının ABD yönetiminin ticaret konusunda daha dengeli ve pazarlık edilebilir bir strateji izleyebileceğine yönelik sinyaller verdiğini belirterek, ülkedeki ve dünyadaki ticaret zinciri için açıklamanın olumlu algılandığını söyledi.

YENİ TARİFELER YOLDA OLABİLİR

Öte yandan, Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini belirtti.

Venezuela'nın kasıtlı ve hileli bir şekilde on binlerce suçluyu gizli bir şekilde ABD'ye gönderdiğini öne süren Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere de 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini bildirdi.

FED'İN FAZ ADIMI BELİRSİZ

Söz konusu haber akışının ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırdığını kaydeden analistler, enflasyona ve büyümeye ilişkin tahminlerin gelişmelere paralel olarak zorlaştığını vurguladı.

ABD'NİN ENFLASYON HEDEFİ 2027'DE

Bostic, çok fazla belirsizlik olduğunu, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine 2027'nin başında ulaşılacağını düşündüğünü aktardı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'te bulunurken, dolar endeksi güne yüzde 0,1 düşüşle 104,3 seviyesinde başladı.

ALTININ ONSU

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşüşle günü 3 bin 12 dolardan tamamlarken, şu sıralarda ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 20 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 azalışla 72,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,76, Nasdaq endeksi yüzde 2,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,42 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,4 yükselişle 37,9770'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 37,9780 seviyesinden işlem görüyor.



