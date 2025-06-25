Küresel piyasalarda ateşkes iyimserliği

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları, piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması, piyasalardaki artan jeopolitik risk algısının yatışmasını sağladı.

Yatırımcılar, söz konusu ateşkesin kalıcı olup olmadığını değerlendirirken, bu yöndeki haber akışına göre piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

ABD'DE BORSA YÜKSELDİ

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,11, Nasdaq endeksi yüzde 1,43, ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

ABD'DE KONUT FİYATLARININ ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise haziranda 93'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

BRENT PETROL

İsrail ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesinin ardından 77,8 dolara çıkarak ocaktan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, sağlanan ateşkesi takiben dün yüzde 3,8 düşüşle 66,9 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 67,1 dolarda işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ

Dün yüzde 0,4 azalışla 97,9 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 97,9'da seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, bölgede Orta Doğu'daki gerilime yönelik gelişmeler ve Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yakından takip ediliyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ülkelerinin savunma üretiminde Rusya'nın gerisinde kalmaması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye gibi NATO müttefikleriyle işbirliği yapması gerektiği mesajını verdi.

HAM ÇELİK ÜRETİMİ AZALDI

Makroekonomik verilere göre küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre Çin'in üretimindeki sert düşüşün etkisiyle yüzde 3,8 azalarak 158,8 milyon ton oldu.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, faiz indirimleri ve hükümetin büyük mali paketinin şirketlerin gelecekteki işleri konusunda daha iyimser olmasını sağlamasıyla haziranda 88,4 puana yükseldi.

Dün İngiltere'de Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,6, FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,63 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, İsrail-İran arasındaki tansiyonun azalması bölge piyasalarında öne çıkıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasında "gerçek bir ateşkese" varılmasını desteklediğini dile getirdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kurulunun 16-17 Haziran'daki toplantı özetini yayımladı. Özette, Japonya ekonomisinin küresel gelişmelerin ülke içine yayılma olasılığı açısından dikkatle izlenmesi gereken bir aşamaya girdiği vurgulandı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da, öncü endeks nisanda 104,2 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.

BORSA İSTANBUL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 10.634,00 puanda işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

GÜNDEM

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı sektörel enflasyon beklentileri

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı inşaat izinleri

17.00 ABD, mayıs ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell, para politikası yarıyıl raporunu sunacak