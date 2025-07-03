Küresel piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisinde

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikasının sonuçlarına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sık sık vurgu yaptığı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda artış beklentilerinin aksine 33 bin kişi azalırken, Mart 2023'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Analistler, azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri azaltabileceğini söyledi.

İSTİHDAM

İstihdam piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın gerçekleşmesi durumunda Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu kaydeden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçmiş konuşmalarında istihdam piyasasında zayıflamanın olması durumunda erken aksiyon alabileceklerini söylediğini hatırlattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, özel sektör istihdamı verisi sonrası Fed'in bu ay faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 26'ya yükselmesine karşın, eylülde faiz indirimi ihtimali ağır basmaya devam etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri devam ediyor. Dün tekrar Powell'ı hedef alan Trump, istifa çağrısını yineledi.