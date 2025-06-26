Küresel yenilenebilir enerjide yaygınlaşma hızı, enerji talep artışının gerisinde kaldı

Londra merkezli Enerji Enstitüsünün (EI) hazırladığı Dünya Enerji İstatistikleri Raporuna göre, rüzgar ve güneş enerjisi, 2024 yılında yüzde 16 ile toplam enerji talebinden 9 kat daha hızlı artış gösterdi.

Ancak söz konusu büyüme, diğer alanlarda artan talebi karşılamakta yetersiz kaldı.

ENERJİDE REKOR SEVİYEDE TÜKETİM KAYDA GEÇTİ

Aynı dönemde, fosil yakıt kullanımı yüzde 1'in üzerinde arttı.

Dünya genelinde toplam enerji talebi 2024'te yüzde 2 artarak 592 'exajoule' oldu.

Böylece kömür, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, hidroelektrik ve nükleer dahil tüm enerji kaynaklarında rekor seviyelerde tüketim kaydedildi.

ELEKTRİK TALEBİ YÜZDE 4 ARTTI

Elektrik talebi, yüzde 4 artışla toplam enerji talebindeki büyümeyi geride bıraktı.

Öte yandan Çin, geçen yıl küresel ölçekte devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 56'sını tek başına karşıladı.

Ülkede, güneş enerjisi kapasitesi ise 2 yıl içinde neredeyse 2 katına çıktı.

KÜRESEL DOĞALGAZ TALEBİNDE YÜZDE 2,5 ARTIŞ

Çin'in ham petrol talebi, 2024 yılında yüzde 1,7 azaldı.

Öte yandan, 2023'teki düşüşün ardından gaz piyasalarının yeniden dengelenmesiyle küresel doğalgaz talebi geçen yıl yüzde 2,5 artış gösterdi.

'ENERJİ TALEBİ DAHA HIZLI ARTTI'

Raporda, mevcut eğilimlerin 'acı bir gerçeği' ortaya koyduğu vurgulanarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının her zamankinden daha hızlı yaygınlaşmasına rağmen, küresel enerji talebinin daha da hızlı arttığı belirtildi.

Yenilenebilir kaynakların fosil yakıtların yerini almak yerine enerji sepetine eklendiği bu modelin, küresel ölçekte koordineli bir enerji dönüşümünün önündeki yapısal, ekonomik ve jeopolitik engelleri yansıttığı ifade edildi.

"ÜST ÜSTE 4. YIL REKOR DÜZEYDE EMİSYONLAR KAYDEDİLDİ"

Enerji Enstitüsü Başkanı Andy Brown, rapora ilişkin değerlendirmesinde, verilerin küresel enerji dönüşümünün karmaşık tablosunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Brown, elektrifikasyonun, özellikle modern enerjiye erişimin hızla yaygınlaştığı gelişmekte olan ekonomilerde ivme kazandığına işaret ederek şunları söyledi:

Ancak, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşma hızı, yüzde 60'ı fosil yakıtlarla karşılanan genel talep artışının gerisinde kalmaya devam ediyor. Sonuç olarak, küresel enerji tüketimini iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmedeki yapısal zorlukları vurgulayan, üst üste dördüncü yıl rekor düzeyde emisyonlar kaydedildi.

Öta yandan, Enerji Enstitüsü Üst Yöneticisi (CEO) Nick Wayth da nükleer ve hidroelektrik dahil tüm önemli enerji kaynaklarının, küresel talepteki artışın bir yansıması olarak 2006'dan bu yana ilk kez rekor tüketim seviyelerine ulaştığını kaydetti.