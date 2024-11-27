Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki istisna oranları düştü

AA

Kurumların vergilerinin uyguladığı istisnalar azaltıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararla, iştirak hissesi satış kazancı istisna oranının değiştirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançların yüzde 75'lik kısmı, daha önce kurumlar vergisinden istisna edilmişti.

YÜZDE 75'TEN 50'YE DÜŞTÜ

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldü.

TAŞINMAZLARDAN KAZANÇLARIN İSTİSNASI YARIYA İNDİ

İlgili kanunda yapılan değişiklikle en az iki tam yıl aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından elde edilen kazançların yüzde 50'sinin istisna edilmesine yönelik düzenleme kaldırılarak, mevcut taşınmazlar için istisna oranı yüzde 25’e düşürülmüştü.

ÖZEL MADDE

Kararın yürürlüğe girdiği bugünden itibaren yapılan satışlardan elde edilen kazançlara istisna oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.