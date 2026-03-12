Kuruyemişte bezelye; ette, sucukta, kavurmada, köftede at eti çıktı

Gıdada yapılan hileler, gıda katkı maddeleri, süt ve süt ürünleri, bitki çay ve kahve ürünleri, bitkisel macun, baharatlar, çeşniler, soslar, kuruyemişler, çerezler, kırmızı et ürünleri, süt ürünleri, şekerli mamuller ve bitkisel yağlarda görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 19 yeni ürün girdi.

ET ÜRÜNLERİNDE UYGUNSUZLUK:

Bazı kırmızı etlerde tek tırnaklı (örneğin keçi/at/eşek) eti tespiti yapıldı, bu durum ürünün beyanıyla uyuşmayan bir içerik olduğundan hile sayıldı.

Gıdada yapılan hileler, sucukta, köftede, daha kavurma, kuzu kıyma çift tırnakla hayvan eti karıştırılmasının tespiti ile meydana çıktı.

Bazı “dana sucuk” ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

“Dana kıyma” olarak satılan ürünlerde kanatlı eti (tavuk eti) bulunması gibi etiket beyanına aykırı içerik tespit edildi.

Lahmacun iç harcında (dana yazmasına rağmen) kanatlı eti ve sakatat (taşlık) saptandı.

BAL VE SÜT ÜRÜNLERİ

Bazı bal ürünlerinde taklit veya tağşiş (örneğin farklı şeker ilaveleri veya düşük kaliteli içerik) saptandı.

ZEYTİNYAĞI ÜRÜNLERİNDE TAKLİT:

Zeytinyağı diye satılanlarda tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

ÇAY VE BAHARATLARDA HİLE:

Siyah çaya gıda boyası eklendiği tespit edildi (yoğunlaştırılmış renk için).

TEREYAĞI, PEYNİR VE SÜT ÜRÜNLERİ:

Tereyağı ve beyaz peynire benzer gıdalarda uygunsuz katkı maddeleri bulunduğu rapor edildi. Yoğurda nişasta katıldı.

Kaymaklı yoğurtta nişasta gibi istenmeyen katkı maddesi bulundu.

Bazı süt ürünleri ve peynirlerde yağ oranı beyan edilenin altında olduğu, tağşiş olarak değerlendirildiği haberler yer aldı.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar için tıklayınız

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi) listesine 100 ürün eklendi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi için tıklayın

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği) listesine 6 firma eklendi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği) listesi için tıklayınız