Kurye hizmetleri arttı! Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti Koronavirüs salgını sonrasında paket servislerinin artması motosikletli kurye kullanımını da artırdı. Türkiye'de de artık Avrupa ülkelerinde olduğu gibi trafikte daha fazla motosiklet görülüyor.

AA

Koronavirüs salgını sonrasında artan kurye hizmetleri ile motosiklet kullanımı arttı.

Kullanıcısına zaman ve yakıttan sağladığı tasarrufun etkisiyle motosiklet kullanımı yaygınlaşırken, ülkede trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede ocak-kasım döneminde 880 bin 988 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı.

Trafikteki motosiklet sayısı düzenli olarak artıyor

Yıllar itibarıyla trafikteki motosiklet sayısına bakıldığında ise düzenli bir artış olduğu görüldü. 2019 sonu itibarıyla trafikteki motosiklet sayısı 3 milyon 331 bin 326 iken bu sayı, 2020'de 3 milyon 512 bin 576'ya 2021'de 3 milyon 774 bin 370'e ve 2022'de 4 milyon 141 bin 914'e çıktı.

2023'ün 11 ayında trafikteri motosiklet sayısı rekor kırdı

Motosiklet satışlarının hız kazandığı 2023'te de artan motosiklet sayısı, bu yılın 11 ayı itibarıyla ilk kez 5 milyon sınırını geçti. Bu yılın ocak-kasım döneminde trafikteki motosiklet sayısı 5 milyon 5 bin 666 oldu.

Aylara göre motosiklet sayısı:

2023'ün ilk ayında 40 bin 581 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken bu sayı şubatta, yılın en düşük seviyesi olan 36 bin 720'ye geriledi.

Takip eden aylarda trafiğe kayıtlı motosiklet satışları yükseliş trendine girdi.

Bu sayı martta 77 bin 159'a, temmuzda 101 bin 559'a ve ağustosta yılın en yüksek değeri olan 109 bin 464'e yükseldi. Ağustostan sonra ivme kaybeden kayıtlar düşüş trendine girerek kasımda 67 bin 468'e kadar geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)