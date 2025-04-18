Kuşadası'na aynı anda üç kruvaziyer demirledi

AA

Türkiye'nin bütün limanları 12 ay boyunca kruvaziyer turizmine açık.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine de ilgi sürüyor. En son Kuşaadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 195 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Hollanda bayraklı "Zuderdam", Norveç bayraklı "Viking Saturn" ve Bahama bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyerler demir attı.

GEMİ YOLCULARI ABD'Lİ VE AVRUPALI

Gemilerden inen çoğunluğu ABD ve Avrupa ülkelerinden turistler, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

GEZİ VE ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Yolcuların bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Tur programına katılmayan yolcular ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

2025'TE 55'İNCİ KRUVAZİYER

Liman'ın Genel Müdürü Aziz Güngör, 1 Ocak'tan bu yana ilçeye 55 kruvaziyerin geldiğini, kruvaziyer turizminin kent ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.