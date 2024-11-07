Kuyumcu atölyelerine dünya fiyatlarından altın kotası açıldı

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Kuyumcular altının kilogramına 3-4 bin dolar daha fazla verdikleri için turistlere altın satışı ve ithalatında pahalı kalıyorlardı.

Bölgedeki savaşlar, yüksek faiz ve 1 yılı aşkın bir zamandır uygulanan altındaki kota kısıtlaması, sektördeki her biriminde sıkıntılar oluşmasına neden olmuştu.

"Yetki Belgesi" olan perakende mağazalarının "Kapasite Raporu" bulunan küçük atölyeci ve üreticilere dünya fiyatlarında kota imkanı verildiğini açıklandı.

"ALTINDA FİYATLARI DÜŞÜRECEK HAMLE"

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Bu gelişme, son aylarda çok zor günler geçiren meslektaşlarımız için bir nebze de olsa can suyu ve nefes alma imkanı sağlayacağına inanıyoruz.” derken;, karar piyasalarda da "altında fiyatları düşürecek hamle" olarak kabul edildi.

"KUYUMCULAR, ALTININ KİLOGRAMINA 3-4 BİN DOLAR FAZLA ÖDÜYORDU"

Yetkililerin kendi sorunlarını dikkatle dinlediğine vurgu yapan Mustafa Atayık, yaşanan gelişmeyi şöyle özetledi:

Kota uygulamasıyla bugün sektörümüzün binbir emek ve çalışmayla kazandığı müşterileri başka ülkelere yöneliyor. Kota nedeniyle firmalarımız ve atölyecilerimiz, ham madde olarak kullandığı altını kilogram başına dünya ons fiyatlarından 3-4 bin dolar daha fazla ödeyerek almak zorunda kalıyor.

"ATÖLYECİLERE CAN SUYU OLACAK"

Kapasite Raporu olan atölyelere dünya fiyatlarından altın sağlanması yönünde kota verilmesi taleplerinin önemli bir karşılık bulduğunu vurgulayan Atayık, şöyle konuştu:

İKO olarak atölyecilerimize de kota açılması için nisandan beri bu konuda çok yoğun bir çalışma yürüttük. Tüm kamuoyuna Yetki Belgesi olan perakende meslektaşlarımızın ardından Kapasite Raporu bulunan tüm küçük atölyeci ve üreticilerimize de dünya fiyatlarında kota imkanı verildiği müjdesini paylaşmak istiyorum. Ankara'dan aldığımız bu haber özellikle son aylarda çok zor günler geçiren, gelecek endişesi taşıyan meslektaşlarımız için bir nebze de olsa can suyu ve nefes alma imkanı sağlayacağına inanıyoruz.

DÜNYA FİYATLARINDAN ALTIN TEMİNİ

Atayık, yeni düzenlemeyle üretimlerinde kullanmak üzere tüm kuyumcu meslek, ticaret ve sanayi odalarından Kapasite Raporu alan tüm atölyelerin, Ziraat ve Vakıf Katılım bankalarından dünya fiyatlarından altın temin edebileceğini dile getirdi.