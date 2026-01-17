Türk fındığı küresel pazarda iddialı: 122 ülkeye ihraç edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk fındığının küresel ölçekte giderek daha çok talep görüyor ve kalitesiyle tercih ediliyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, dünya fındık üretim ve pazarının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye'den geçen yıl 2 milyar 256 milyon dolar ihracat yapıldı.

Almanya, İtalya ve Fransa, en fazla fındık dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den 2025'te Almanya'ya 614 milyon 556 bin 788, İtalya'ya 433 milyon 355 bin 997, Fransa'ya da 126 milyon 750 bin 883 dolarlık fındık ihraç edildi.

Ülkeden, önceki yıldan farklı olarak Etiyopya, Sudan, Madagaskar, Zambiya ve Eritre'ye de fındık dış satımı gerçekleştirildi.

ÜLKE İHRACATININ YÜZDE 59'U DOĞU KARADENİZ'DEN

Doğu Karadeniz'den de Ocak-Aralık 2025'te 86 ülkeye 1 milyar 324 milyon 394 bin 793 dolarlık fındık ihraç edildi.

Bölgeden en fazla fındık dış satımı yapılan 3 ülke İtalya, Almanya ve Fransa oldu.

Doğu Karadeniz'den geçen yıl İtalya'ya 330 milyon 737 bin 683, Almanya'ya 282 milyon 137 bin 21, Fransa'ya da 82 milyon 293 bin 335 dolarlık fındık satışı yapıldı.

HEDEF YENİ PAZARLARA AÇILMAK

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye'nin geçen yıl fındık ihracatında başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Türk fındığının Almanya başta olmak üzere 122 ülkede alıcı bulduğunu belirten Cirav, "Toplamda 2 milyar 256 milyon doları aşkın bir gelir elde ettik. Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ise 86 ülkeye 1 milyar 324 milyon dolar civarında ihracat yapıldı. İtalya, Almanya ve Fransa hem Türkiye geneli hem de bölgemiz için en çok ihracat yapılan ülkeler oldu." dedi.