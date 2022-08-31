Kuzey Akım'dan doğalgaz sevkiyatları üç günlüğüne duracak

Kuzey Akım'dan doğalgaz sevkiyatları üç günlüğüne duracak

Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatları bügünden itibaren üç günlüğüne durduruldu.

Avrupa'nın derinleşen enerji krizine Kuzey Akım boru hattının üç günlük gaz akışını durdurması haberi damga vurdu.

Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar bugünden itibaren durduruluyor.

Nord Stream AG yayınladı

Kuzey Akım’ın yürütücü firması Nord Stream AG'nin yayınladığı verilere göre, boru hattı üzerinden 31 Ağustos ila 2 Eylül tarihlerinde doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilmesi planlanmıyor.

Hatta çalışan tek kompresör bakıma alındı

Gazprom’dan 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

"Yaptırımlar bakımı geciktirdi"

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğalgaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü.





"Avrupalı siyasiler vatandaşların çok fazla para ödemesine yol açtı"

AA'nın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, doğalgaz sevkiyatlarının yaptırımlardan ötürü durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.