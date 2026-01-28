La Lorraine’in Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörü belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Değirmencilik ve fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren La Lorraine Bakery Group (LLBG), Türkiye ve Orta Doğu bölgesindeki finansal yönetimini güçlendirmek üzere üst düzey bir atamaya imza attı.

Eylül 2023’ten bu yana La Lorraine Türkiye Finans Direktörü olarak görev yapan Başak Benli, Ocak 2026 itibarıyla La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörü olarak atandı.

BÖLGESEL FİNANSAL STRATEJİDEN SORUMLU OLACAK

Yeni görevinde Başak Benli, Türkiye ve Orta Doğu bölgesinin finansal stratejilerinin yönetilmesinden, finansal sürdürülebilirliğin sağlanmasından ve bölgesel büyümenin desteklenmesinden sorumlu olacak.

BAŞAK BENLİ’NİN KARİYER YOLCULUĞU

2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Başak Benli, profesyonel kariyerine Eylül 2005’te Deloitte Audit’te başladı. Yaklaşık 1,5 yıl burada görev aldıktan sonra Şubat 2007’de Procter & Gamble’a katıldı. P&G bünyesinde 8 yıl boyunca fabrika, marka ve satış fonksiyonlarını kapsayan çeşitli finans pozisyonlarında görev alan Benli, global ölçekte yürütülen önemli bir dönüşüm projesine de liderlik etti.

Ocak 2016’da PepsiCo’ya geçen Benli, 7,5 yıl boyunca Net Ciro Yönetimi Strateji ve Yetkinlik Liderliği ile Tedarik Zinciri Finans Liderliği başta olmak üzere birçok kritik sorumluluk üstlendi. Bu süreçte finansal planlama ve net ciro yönetimi alanlarında pek çok dönüşüm projesinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynadı.

Eylül 2023’ten bu yana La Lorraine Türkiye Finans Direktörü olarak görev yapan Benli, Ocak 2026 itibarıyla bölgesel sorumluluk üstlenerek kariyerine La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörü olarak devam ediyor.