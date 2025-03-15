Lagarde'dan Trump'ın politikalarına tepki: Endişe verici

AA & Ensonhaber

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının ciddi bir endişe kaynağı oluşturduğunu dile getirdi.

Trump yönetiminin kararlarının, yalnızca konuşulmasının bile küresel piyasalar üzerinde uzun zamandır görülmemiş düzeyde bir belirsizlik yarattığını vurgulayan Lagarde, bu nedenle ECB’nin dikkatle süreci izlediğini ve olası sonuçları değerlendirmeye çalıştığını ifade etti.

"TİCARET SAVAŞI ÇIKARSA, AĞIR SONUÇLARI OLUR"

Küresel ticaret savaşlarının dünya ekonomisi için büyük riskler barındırdığına dikkat çeken Lagarde, “Eğer ticaret hacminde kayda değer bir daralmaya yol açacak gerçek bir ticaret savaşına sürüklenirsek, bunun ekonomik anlamda ağır sonuçları olur” diye konuştu.

Bazı ülkelerin bu süreçten diğerlerine kıyasla daha fazla zarar göreceğini belirten Lagarde, küresel büyüme ve fiyat istikrarı üzerinde ciddi baskılar oluşabileceği konusunda uyardı.

"AVRUPA'NIN ENERJİSİ YENİDEN UYANIYOR"

Gümrük tarifeleri konusundaki anlaşmazlıklar hakkında da görüş bildiren ECB Başkanı, Brüksel’in ABD’ye karşı misilleme yapmaktan başka bir seçeneğinin kalmadığını ifade etti. Ancak bu durumun, Avrupa’nın bir araya gelmesi için yeni bir itici güç oluşturduğunu savunan Lagarde, “Biliyor musunuz, şu anda neler oluyor? Avrupa’nın enerjisi yeniden uyanıyor. Bu, Avrupa için büyük bir dönüm noktası” dedi.

"TRUMP, TARİHİ DE ÇARPITIYOR"

Öte yandan Lagarde, Trump’ın “Avrupa Birliği, ABD’yi mahvetmek için kuruldu” şeklindeki iddiasını kesin bir dille reddetti. AB’nin, aslında Avrupa’da istikrarı desteklemek isteyen ABD’nin teşvikiyle kurulduğunu belirten Lagarde, “Bu iddia yalnızca yanlış bir dil kullanımı değil, aynı zamanda tarihin çarpıtılmasıdır” ifadelerini kullandı.