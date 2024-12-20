Lastik basıncını bildiren sistem aksadı! Tesla ABD'de 700 bin aracını geri çağırdı

Haber Merkezi

Araçlarda yaşanan fabrika hataları fark edildikten sonra markalar tarafından o modeller zaman zaman geri çağrılabiliyor.

Tesla'nın Model 3, Model Y ve Cybertruck araçlarında lastik basıncı izleme sistemiyle ilgili bir sorun yaşandı.

Tesla, yaptığı açıklamada, ABD'de lastik basıncı izleme sistemiyle ilgili bir sorun nedeniyle 694 bin 304 aracı geri çağırdığını duyurdu.

"SORUN, KABLOSUZ YAZILIM GÜNCELLENMESİ İLE GİDERİLECEK"

Şirket, bazı Model 3, Model Y ve Cybertruck araçlarını etkileyen sorunun kablosuz bir yazılım güncellemesiyle çözüleceğini söyledi.

"LASTİK BASINCI İZLEME UYARI IŞIĞI, YANIK KALSA DA SÜRÜCÜYÜ UYARAMAYABİLİR"

Tesla çağırmaya yönelik bildirimde, şu açıklama yapıldı:

Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) uyarı ışığı, sürüş çevrimleri arasında yanık kalmayabilir ve sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabilir.

"SORUN KAZAYA NEDEN OLABİLİR"

Bildiride, sorunun sürücülerin aracı uygun şekilde şişirilmemiş lastiklerle kullanmasına ve kaza riskini artırmasına neden olabileceği belirtildi.