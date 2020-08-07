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- Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Daha önce ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlanan limondaki bu uygulamaya son verildi.
- AA
- 07.08.2020 - 08:41
Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin alınması şartı kaldırıldı.
Ticaret Bakanlığının "Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
LİMONDA ÖN İZİN UYGULAMASINA SON VERİLDİ
Buna göre, limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.
Yürürlükten kaldırılan tebliğle, nisan ayında limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmiş ve ihracat Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlanmıştı.