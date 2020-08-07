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Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Daha önce ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlanan limondaki bu uygulamaya son verildi.