Limon ihracatını durdurma kararı 15 Mayıs'a ertelendi

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, limonda don olaylarının ardından fahiş fiyatla satışını önlemek için ihracatı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Mersin ve Adana'da şubat ayında yaşanan zirai donun etkisiyle 8 Nisan itibariyle limon ihracatı durdurulacaktı.

Yeni açıklamaya göre ise limon ihracatını durdurma kararı 15 Mayıs tarihine ertelendi.

"STOKLARDA YETERLİ ÜRÜN VAR"

Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği görüşmede stoklarda yeterli ürün olduğu anlaşıldı ve ihracatı durdurma kararı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

PİYASADAKİ FİYAT HAREKETLERİNE BAKILACAK

15 Mayıs sonrasına ilişkin karar, piyasadaki fiyat hareketine göre verilecek.