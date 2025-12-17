Lisanslı depoculukta uygulanacak idari para cezaları güncellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı’nın "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları tespit edildi.

CEZALAR YÜZDE 25,49 ARTIRILDI

Buna göre, idari para cezaları 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

CEZALAR 88 BİN 997 LİRA İLE 1,8 MİLYON LİRA ARASINDA OLACAK

Bu kapsamda gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 88 bin 997 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

LİSANSLI DEPOLARDA HER 100 KİLOGRAM ANTEP FISTIĞI İÇİN AYRI ÜRÜN SENEDİ

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Antep fıstığı Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Antep fıstığının tartımı, depolanması ve blok ürün senedi uygulamasına ilişkin esaslar belirlendi.

HER 100 KİLOGRAMA AYNI SENET DÜZENLENECEK

Buna göre, depolanan ürünün her 100 kilogramı için ayrı ürün senedi düzenlenecek.

Mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, 100 kilogramı aşan parti halindeki Antep fıstığının toplam miktarı için blok halinde tek ürün senedi düzenlenmesi mümkün olacak. Bu durumda blok ürün senedinin üzerine parti Antep fıstığının toplam ağırlığı yazılacak.