Liste yenilendi! Toz biberde domates ve baklavada yer fıstığı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 sakıncalı ürün daha eklendi.
Böylece listedeki taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin sayısı 880'e çıktı.
Bu kez listeden kırmızı toz biberde domates ve baklavada yer fıstığı tespit edildi.
TURİSTİK TESİSTE HİLE
Listeye Antalya'dan giren turistik bir otelde Adana kebap harcında kanatlı eti çıkması dikkati çekti.
YENİ LİSTEDEKİ UYGUNSUZLUKLAR
Kırmızı toz biberde domates
Çiğ dana ızgara köftede; Adene kebapta, dana kıymada, köftede kanatlı eti
Tam yağlı beyaz peynirde yağ oranını düşük olması
Geleneksel tereyağında bitkisel yağ tespiti
Manda yoğurdunda inek sütü
Sumakta gıda boyası
Zeytinyağına tohum yağı
Baklavada, daha yağlı kıymada yer fıstığı
Kekikte yabancı madde
Tereyağında düşük yağ oranı
Ayçiçek yağında ayçiçekten başka tohum yağlarının karıştırılması
Sade yağda bitkisel yağ
Yarım yağlı yoğurtta nişasta
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