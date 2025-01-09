Liste yenilendi! Toz biberde domates ve baklavada yer fıstığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 sakıncalı ürün daha eklendi.

Böylece listedeki taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin sayısı 880'e çıktı.

Bu kez listeden kırmızı toz biberde domates ve baklavada yer fıstığı tespit edildi.

TURİSTİK TESİSTE HİLE

Listeye Antalya'dan giren turistik bir otelde Adana kebap harcında kanatlı eti çıkması dikkati çekti.

YENİ LİSTEDEKİ UYGUNSUZLUKLAR

Kırmızı toz biberde domates

Çiğ dana ızgara köftede; Adene kebapta, dana kıymada, köftede kanatlı eti

Tam yağlı beyaz peynirde yağ oranını düşük olması

Geleneksel tereyağında bitkisel yağ tespiti

Manda yoğurdunda inek sütü

Sumakta gıda boyası

Zeytinyağına tohum yağı

Baklavada, daha yağlı kıymada yer fıstığı

Kekikte yabancı madde

Tereyağında düşük yağ oranı

Ayçiçek yağında ayçiçekten başka tohum yağlarının karıştırılması

Sade yağda bitkisel yağ

Yarım yağlı yoğurtta nişasta

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