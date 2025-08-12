Lotlar verildi! Damla Kent Projesi (DMLKT) ne zaman işlem görecek? İşte Borsa İstanbul işlem tarihi Damla Kent Projesi’nin DMLKT kodlu gayrimenkul sertifikaları halka arzında sonuçlar belli oldu. Lot sahibi olan vatandaşlar ise Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihi merak ediyor. Peki; Damla Kent Projesi (DMLKT) ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

Emlak Konut GYO’nun İstanbul Başakşehir’de hayata geçirdiği Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arz sonuçları belli oldu. DMLKT koduyla işlem görecek sertifikalara yatırımcıların ilgisi rekor seviyeye ulaştı. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, her biri 7,59 TL fiyattan satışa sunulan gayrimenkul sertifikaları yoğun talep gördü. Toplamda 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika satıldı. Peki; DMLKT ne zaman borsada işlem görecek? İşte BIST işlem tarihi... İŞTE İŞLEM TARİHİ Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, sertifikalar sayesinde projenin belirli bağımsız bölümlerine ortak olabilecek ve ilerleyen süreçte proje tamamlandığında gayrimenkul satışlarından pay alabilecek. Ekonomi Haberleri TCMB, haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı

