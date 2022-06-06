LPG'nin doğalgaz tedarik sıkıntısına geçici bir çözüm olabileceği tartışılıyor

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada var olan enerji krizini daha ileri bir boyuta taşıdı. Rusya'ya getirilen yaptırımlarla birlikte enerjiye arz ve tedarik konusu sürüncemeye girdi.

Savaştan ötürü enerjiyle ilgili fiyat artışı ve tedarik sorunları akıllara LPG'nin doğalgaz tedarik sıkıntısına geçici bir çözüm sunabileceği getirdi.

Tedarik bağımlılığı daha düşük düzeyde olan ve çevre dostu olarak dikkati çeken LPG, Türkiye'de uzun yıllardır kullanılıyor.

Doğalgaz yerine geçiçi olarak LPG geçebilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa'da enerji arz güvenliği endişelerini artırırken sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG), doğalgaz tedarik sıkıntısına geçici çözüm sunabileceği öngörülüyor.

Türkiye'nin LPG ithalatı

Dünya LPG Birliği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) sektör raporlarına göre, Türkiye 15'ten fazla ülkeden LPG ithalatı yapıyor. Türkiye'nin LPG ithal ettiği ülkeler listesinde ilk 5 sırada ABD, Cezayir, Kazakistan, Norveç ve Yunanistan yer alıyor.

970 bin ton LPG tüketimi yerel üretimle

AA'nın haberine göre, Türkiye'de toplam 3 milyon ton LPG ithalatı yapılırken, yıllık ortalama 4 milyon ton LPG tüketiminin 970 bin tonu ise yerel üretimle sağlanıyor.

LPG ithalatında Rusa'nın payı düştü

LPG ithalatında Rusya'nın payı ise yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor. Türkiye'nin Rusya'dan LPG ithalatı 2015'te 907 bin ton olurken, 2020'de bu rakam 45 bin tona geriledi. ABD'den ithalat ise 2015'te 280 bin ton, 2020'de 1 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Teknik çözümlerle LPG, ısınma ve pişirmede doğalgazın yerine kullanılabiliyor

Türkiye'de yaklaşık 5 bin 500 tüplü gaz bayisi, 2 bin 921 dökme LPG bayisi ve 10 bin 662 otogaz bayisi bulunuyor.

Sektör raporlarına göre, geçici bir doğalgaz kesintisi ya da tedarik sıkıntısı durumunda LPG'nin kısa süreli bir alternatif olarak değerlendirilebileceği öngörülüyor.

Yapısal farklılığı nedeniyle LPG ve doğalgaz aynı şebekeyi kullanamıyor ancak teknik çözümlerle LPG, ısınma ve pişirmede doğalgazın yerine kullanılabiliyor.

LPG'de şebeke yapsı yok

Doğalgaz gibi bir şebeke yapısına sahip olmadığı için LPG, tüp gaz ve dökme LPG formunda değerlendirilebiliyor. Tüplü ısınmanın da konutlarda kriz anlarında kullanılabilecek kısa süreli bir alternatif olduğu belirtiliyor.

Savaş, kaynak krizini tetikledi

Mevzuat, altyapı ve hane halkı tercihleri nedeniyle LPG en pratik alternatif çözüm olarak dikkati çekiyor.

ABD ve Cezayir ile yapılan anlaşmaların, Türkiye'de kriz ortamında sektörün tedarik sıkıntısı çekmesini engellediği belirtiliyor.

"LPG, doğalgazdan çok daha verimli bir yakıt"

LPG, doğalgazın iki katından fazla enerji içeriğine sahip olmasıyla da dikkati çekiyor. Bu, yakılan aynı miktar için LPG'nin daha fazla ısı ürettiği anlamına geliyor. LPG'nin enerji içeriği metreküp başına 93,2 megajul iken, doğalgazın enerji içeriği metreküp başına 38,7 megajul olarak hesaplanıyor. Bu nedenle LPG, doğalgazdan çok daha verimli bir yakıt olarak öne çıkıyor.