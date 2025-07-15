Lübnan Merkez Bankası'ndan yerel bankalara 'Karz-ı Hasen' yasağı

Lübnan, ekonominin zorluklarla boğuşurken, mali sorunları derinleştirmemek için önlemler alıyor.

Lübnan Merkez Bankası tarafından yerel bankalara, Hizbullah'a ait kurum olduğu gerekçesiyle Karz-ı Hasen Kurumu ile etkileşim yasağı getirildi.

Lübnan Merkez Bankası tarafından yerel bankalara gönderilen yazılı talimatta, Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen Kurumu ile doğrudan ya da dolaylı mali işlem yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

LÜBNAN EKONOMİSİNİ KORUMAK İÇİN

Kararın Lübnan'daki mali ve ekonomik sektörü korumak için alındığına işaret edilen açıklamada, "Bankaların ve finans kurumlarının, ruhsatsız döviz büroları ile ruhsatsız dernek ve kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir işlem yapmaları yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bu kuruluşlar arasında Hizbullah’a bağlı aynı zamanda bir dernek olarak da faaliyet gösteren Karz-ı Hasen Kurumu'nun yanı sıra, yine Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Cedars Inter, El-Meyser Finans ve Yatırım Şirketi ve Beytü'l-Mal el-Muslimin gibi uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kurumların bulunduğu belirtildi.

KARZ-I HASEN FAİZSİZ KREDİ SAĞLIYOR

Karz-ı Hasen Kurumu, Hizbullah’a yakın çevrelerce, sosyal dayanışma amacıyla ihtiyaç sahiplerine faizsiz kredi sağladığı gerekçesiyle savunuluyor.

ABD YÖNETİMİ VAKIFLA İŞLEM YAPILMASINI YASAKLADI

ABD yönetimi, vakfın Hizbullah’ın mali faaliyetlerine kılıf oluşturduğunu ve uluslararası finans sistemine erişim sağladığını öne sürerek, 2007’den bu yana vakıfla işlem yapılmasını yasaklıyor.

İSRAİL SALDIRMIŞTI

İsrail, 2024’te Lübnan’daki son savaş sırasında vakfın bazı şubelerine hava saldırıları düzenlemişti.