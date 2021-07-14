Lütfi Elvan, Çinli yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin ardından Çinli yatırımcılarla da bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çin'in uluslararası yatırım yapan şirketlerinin üst düzey yöneticilerle video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

"ŞİMDİ YENİ FIRSATLARI OLUŞTURMA ZAMANI"

Elvan, "Şimdi zaman; yatırımları daha da büyütmenin, yeni fırsatlar oluşturmanın ve hatta üçüncü ülkelerde de iş birliğimizi daha da geliştirmenin zamanı." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Elvan, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde düzenlenen ve Çinli uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, katılımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı.

"TÜRKİYE'DE 1.100 ÇİNLİ ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR"

Türkiye'de 1.100'ün üzerinde Çinli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Elvan, son dönemde başta teknoloji şirketleri olmak üzere Çinli yatırımcıların Türkiye'ye artan ilgisini memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

"YERLİ YABANCI YATIRIMCI AYRIMI YAPMIYORUZ"

Bakan Elvan, reel sektör öncülüğünde bir büyümenin peşinde olduklarını, bu noktada da asla yerli ve yabancı yatırımcı ayrımı yapmadıklarını vurgulayarak, "Çin sermayeli şirketlere ülkemize sundukları katma değer için teşekkür ediyoruz. Sizlerle yakın temasta kalmayı son derece önemsiyoruz. Şimdi zaman; yatırımları daha da büyütmenin, yeni fırsatlar oluşturmanın ve hatta üçüncü ülkelerde de iş birliğimizi daha da geliştirmenin zamanı." dedi.

"YEREL PARA İLE TİCARETİ ÖNEMSİYORUZ"

Beklentilerinin Çinli şirketlerin Türkiye'de daha fazla yatırım yaparak kazan kazan prensibi çerçevesinde iki ülke ekonomik aktivitesine katkıda bulunulması olduğunu belirten Elvan, yerel paralarla ticareti de son derece önemsediklerini kaydetti.

"ÇİN VE TÜRKİYE G-20 ÜLKELERİ ARASINDA BÜYÜYEN İKİ ÜLKE"

Bakan Elvan, G20 ülkeleri arasında Çin ve Türkiye'nin geçen yılı büyümeyle kapatan iki ülke olduğunu, ekonomideki toparlanmanın bu yıl da devam ettiğini dile getirerek, tüm öncü göstergelerin canlı bir ekonomiye işaret ettiğini, Türkiye'nin 2021 yılını, program hedeflerinin üzerinde bir büyüme oranıyla kapatacağını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Bakan Elvan, iç talebi de yakından takip ettiklerini, ekonomideki aşırı ısınmayı önlemek üzere için makro ihtiyadi tedbirleri zamanlı bir şekilde uyguladıklarını kaydetti. Ekonomide liberal ve rekabetçi piyasa kurallarından asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Elvan, bu ilkeleri odağa alarak Ekonomi Reform Programını hayata geçirdiklerini, programda yer alan eylemlerin hayata geçmesiyle Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına kavuşacağını anlattı.